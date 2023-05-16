НАТО засыпает и просыпается с мыслью о России – Медведев

Фото: kremlin.ru

Все страны-члены НАТО засыпают и просыпаются с мыслями о России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Twitter, комментируя заявление президента Франции о геополитическом поражении РФ.

Медведев категорически не согласен с этим заявлением. По его мнению, проиграл как раз "примитивный курс НАТО с претензией на исключительную роль в XXI веке".

"В 2022 году... НАТО лениво посылала нас, когда дело касалось гарантий безопасности... И теперь все страны-члены НАТО засыпают и просыпаются с мыслями о России", – заключил Медведев.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение". По мнению французского президента, на это указывает зависимость РФ от Китая, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО.