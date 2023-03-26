Вторая холодная война будет более опасной, чем первая – экс-госсекретарь США Киссинджер

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, которому в 2023 году исполнится 100 лет, оценил риски второй холодной войны. Об этом он рассказал испанской газете Mundo.

По мнению Киссинджера, вторая холодная война станет опаснее, чем первая. Он считает, что новый конфликт может начаться между Китаем и США.

Экс-госсекретарь заявил, что новая холодная война будет между странами, обладающими сопоставимыми экономическими ресурсами, чего не было во времена первой холодной войны.

Он подчеркнул, что Китай и США являются противниками и призвал "не ждать того, что КНР вестернизируется".

Киссинджер был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза, а также организовал начало отношений США с КНР.

Ранее экс-госсекретарь США заявил о возможности решить конфликт на Украине путем переговоров. Киссинджер считает, что разговор о нейтральном статусе Украины больше не может вестись, а мирный процесс должен способствовать созданию взаимоотношений между Украиной и НАТО в любой форме.

Он также подчеркнул, что роль России как ведущей мировой державы не должна быть ослаблена.

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