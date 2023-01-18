Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил, что в будущем Украину следует принять в НАТО

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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в будущем Украину следует принять в Североатлантический альянс. Его слова со Всемирного экономического форума в Давосе приводит Bloomberg.

"Считаю, что украинское членство в НАТО будет правильным итогом", – отметил Киссинджер.

До этого мнение политика было прямо противоположное. Во время своего выступления на форуме он объяснил свои прошлые опасения по данному вопросу, подчеркнув, что ранее вступление Украины в НАТО могло бы стать причиной появления конфликта. Теперь же, утверждает Киссинджер, подобные страхи не имеют смысла.

В августе 2022 года Киссинджер поделился, что затягивание украинского конфликта может стать причиной эскалации, поэтому его нужно завершить через переговоры.

По мнению политика, государства Альянса не должны идти на уступки РФ, чтобы Москва не получила выгоды от СВО.



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