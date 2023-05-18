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Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал Штаты и Китай наибольшими угрозами миру
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что США и Китай являются самыми большими угрозами миру. Об этом он рассказал в интервью изданию Economist.
Экс-госсекретарь задается вопросом, могут ли США и КНР установить отношения, которые поспособствуют снижению опасности возникновения конфликта.
"Если два президента встретятся..., надеюсь, американский президент... скажет: "Господин президент, крупнейшие опасности для мира сейчас – это мы двое. В том смысле, что у нас есть потенциал уничтожить человечество", – отметил Киссинджер.
По его мнению, наилучшим вариантом для мира будет договоренность между двумя странами, чтобы избежать катастрофы.
Киссинджер также коснулся темы украинского кризиса. Он заявил, что предложенный Россией проект договора с США о гарантиях безопасности мог бы стать основой для диалога между сторонами, но не был воспринят серьезно в Вашингтоне.
Ранее Киссинджер заявил, что переговорный процесс по Украине может начаться в конце 2023 года. По его мнению, это связано с тем, что Китай вступил в переговоры.
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