Экс-госсекретарь США заявил, что переговоры по Украине могут начаться в конце 2023 года

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Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине может начаться в конце текущего года, считает экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер.

"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах", – приводит ТАСС его слова.

Американский дипломат также добавил, что согласился бы на предложение поехать в Россию и оказать содействие в решении данного вопроса.

Ранее Глава МИД КНР Цинь Ган заявил о готовности Пекина участвовать в урегулировании кризиса на Украине вместе с Москвой. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия ценит намерение Китая создать делегацию для дипломатического урегулирования украинского кризиса. Она подчеркнула, что Москва исходит из того, что Пекин занимает непредвзятую позицию.



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