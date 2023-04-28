В Киеве заявили, что Китаю необходимо дистанцироваться от России

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Китаю нужно дистанцироваться от России, чтобы сохранить свое влияние экономически и политически сильного игрока. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, КНР предстоит сделать выбор: либо Пекин работает в рамках, определенных международным правом, и "замещает" Россию в полном смысле этого слова, либо продолжает стоять в стороне и терять свое влияние.

Подоляк заявил, что для Украины важно, чтобы Китай не помогал России экономически и дипломатически, а также не принимал участие в российском военно-промышленном комплексе.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Глава Китая заявил, что Пекин посодействует скорейшему прекращению огня на территории Украины.

После этого пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что у мирных планов Украины и Китая есть общие точки соприкосновения. Вместе с тем, по мнению Никифорова, сейчас не стоит давать оценку переговорам Си Цзиньпина и Зеленского, поскольку это была "ознакомительная лекция".

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