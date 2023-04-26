Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

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Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин заявил, что Китай посодействует скорейшему прекращению огня на территории Украины.

"Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки", – сказал китайский лидер.

Больше никаких деталей относительно разговора и обсуждаемых главами государств тем телеканал не привел.

В конце марта Си Цзиньпин приезжал с государственным визитом в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Си Цзиньпин провели неформальную встречу, в рамках которой они обсуждали китайский план урегулирования конфликта на Украине.

После этого Путин отмечал, что многие пункты обсуждаемого плана могут быть взяты за основу, но Запад и Киев должны быть к этому готовы. Президент РФ добавил, что пока готовности других сторон не видно.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин сообщал, что некоторые положения мирного плана КНР могут стать базой для будущих мирных усилий.

Он также выразил благодарность китайским коллегам за небезразличие и искренние намерения внести вклад в урегулирование украинского кризиса. Особенно важным он отметил факт стратегического партнерства РФ и КНР.

