США ввели санкции против двух российских банков из-за связей с КНДР

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Министерство финансов США внесло в санкционный список российские Дальневосточный банк и банк "Спутник". В ведомстве это обосновали связями указанных финансовых организаций с КНДР.
"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США вводит санкции против двух российских финансовых организаций за осуществление операций от имени юридических лиц КНДР", – говорится в сообщении на сайте американского Минфина.
В ведомстве утверждают, что Дальневосточный банк предоставлял банковские услуги по поручению авиакомпании Air Koryo и других правительственных организаций Северной Кореи. А "Спутник" якобы сотрудничал с Внешнеторговым банком КНДР, в частности содержал рублевый счет корейской организации, открытый через подставную компанию.
Ранее Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции США об усилении санкций против Северной Кореи. Все остальные члены Совбеза документ поддержали.
В резолюции указывалось, что СБ ООН осуждает запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный 24 марта, а также серию других недавних пусков. В связи с этим предлагалось ввести ограничения на продажу нефти, а также меры против группировок, подозреваемых в кибервымогательстве.
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