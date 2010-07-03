Партия Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии

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Партия канцлера Себастьяна Курца побеждает в Австрии на выборах в Европарламент, набрав 35,4% голосов. Это лучший в истории Австрийская народная партии результат на этих выборах, передает РИА Новости.

Предварительные результаты объявил глава МВД Австрии Экарт Ратц. Согласно им, АНП получает семь депутатских кресел в новом составе Европарламента.

Ратц отметил, что окончательные результаты выборов в ЕП в Австрии будут объявлены 12 июня.

На втором месте – Социал-демократическая партия Австрии с 23,6% (пять мандатов), на третьем – Австрийская партия свободы с 18,1% (три мандата). Последнюю ранее возглавлял бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, который ушел в отставку после публикации скандальной видеозаписи с его участием.

Ранее, после поражения правящей партии СИРИЗА на выборах в Европарламент, премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил, что намерен провести досрочные парламентские выборы. Партия Ципраса уступила почти 9 процентных пунктов ведущей оппозиционной партии – консервативной "Новой демократии".