Politico: в США хотят открыть элитный клуб с прямой связью с правительством

Фото: 123RF/photovs

В США хотят открыть элитный клуб с прямой связью с правительством, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Как утверждают журналисты, сын президента США Дональд Трамп-младший, а также некоторые другие крупные инвесторы якобы планируют организовать частный элитный клуб для богатейших представителей бизнес. В рамках клуба участники могли бы напрямую взаимодействовать с администрацией американского президента Дональда Трампа.

"Приглашение для вступления в качестве условия и чрезмерно высокая стоимость вступления призваны обеспечить общение представителей первых лиц компаний с советниками и членами кабинета Трампа без посторонних глаз прессы", – говорится в сообщении.

По данным издания, клуб будет назван "Исполнительная власть". Среди его владельцев, помимо Трампа-младшего, бизнесмен Крис Баскирк, а также сыновья спецпосланника президента США Стива Уиткоффа Зак и Алекс.

Ранее СМИ сообщали, что агрессивно настроенные к России советники американского президента Дональда Трампа набирают влияние в США.

По словам главы аналитического центра Saratoga Foundation Глена Ховарда, в Белом доме набирают популярность антироссийские настроения. Об этом свидетельствует упомянутая Трампом в соцсети Truth Social "российская агрессия" при оправдании притязаний США на Гренландию.