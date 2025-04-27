WSJ: чиновников США будут оценивать по готовности следовать политике Трампа

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Готовность следовать заданному курсу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа станет главной характеристикой госслужащих в США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, из-за решения американского предпринимателя Илона Маска завершить с мая свою работу во главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) контроль за кадровой политикой государственных учреждений перейдет Федеральному управлению кадров.

Как утверждают журналисты, теперь американских чиновников будут оценивать, исходя из "добросовестного претворения ими в жизнь законов и политики президента".

Ранее СМИ сообщили, что на Трампа подали в суд из-за указа об упрощении порядка увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Иск поступил в вашингтонский суд от профсоюза сотрудников казначейств, представляющих интересы 37 ведомств.

В их заявлении указано, что постановление создает отдельную категорию работников, которых можно безапелляционно уволить.