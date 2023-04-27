МИД РФ вручил ноту протеста послу США из-за невыдачи виз российским СМИ

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МИД РФ вручил ноту протеста старшему сотруднику американской дипломатической миссии из-за провокационных действий посольства США. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН", – говорится в сообщении.

В заявлении ведомства указывается, что подобные действия США не останутся без ответа. На фоне произошедшего МИД РФ отменил запрос посольства США на консульское посещение журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, запланированное на 11 мая.

В настоящее время в ведомстве рассматривают и другие ответные меры, добавляется в сообщении.

Журналисты российских СМИ должны были отправиться в США на заседание Совбеза ООН с целью освещения события. Однако США отказали представителям российских СМИ, сославшись на то, что Вашингтон отстаивает независимость свободы прессы. Российские государственные СМИ власти Америки назвали органами пропаганды.

