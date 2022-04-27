Белорусские депутаты выступили за введение казни за покушение на совершение терактов

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Депутаты Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект, разрешающий применение смертной казни за покушение на совершение терактов, сообщает РИА Новости.

Проект закона предполагает внесение изменений в уголовный кодекс Белоруссии. Его подготовили для оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью.

Законопроект должна одобрить верхняя палата парламента. Затем его должен подписать президент, после чего он вступит в силу.

Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко назвал терроризм одной из наиболее серьезных угроз безопасности и стабильности любого общества.

По его словам, пытаясь раскачать ситуацию в Белоруссии, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей. Он отметил, что требуются жесткие и эффективные меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях.

Ранее ЛДПР предложила частично отменить запрет на смертную казнь в России так, чтобы данный вид наказания мог быть применен к украинским боевикам, участвовавшим в пытках российских военных.