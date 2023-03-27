Решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии стало сигналом для США – СМИ

Фото: kremlin.ru

Решение Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Белоруссии стало сигналом для США, чтобы те не вмешивались в конфликт на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times.

"Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять оружие массового уничтожения, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию", – говорится в статье издания.

Как заметили в Global Times, в США на планы РФ отреагировали достаточно сдержанно. Пентагон, в частности, указал на отсутствие признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия. Журналисты считают, что Вашингтон продолжит вмешиваться в ситуацию на Украине, чтобы "измотать Россию".

В конце прошлой недели Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, обучение экипажей начнется 3 апреля, а 1 июля закончится строительство спецхранилища.

Комментируя эту новость, представитель Пентагона заявил, что в ведомстве не видят причин для изменения готовности ядерных сил США, а также не фиксируют признаков готовности России применить такое оружие.

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