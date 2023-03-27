В Азии заявили об ошибке НАТО в отношениях с Россией и Китаем

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Североатлантический альянс спровоцировал сближение РФ и КНР и обрел самодостаточных противников. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на научного сотрудника азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэна.

"Американцы победили в холодной войне против Советского Союза благодаря тому, что вытянули Китай из советского лагеря, так что это превратилось в борьбу двух против одного", – отметил он.

Теперь же блок НАТО вступил в противостояние с Россией и Китаем, которые находятся на одной территории Евразии, и их невозможно окружить, добавил Шэн.

По его мнению, именно действия Североатлантического альянса привели к сплочению двух стран. Он также уверен, что Европа, ослабленная нехваткой ресурсов, встанет на сторону победителя.

Ранее с похожим заявлением выступил бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена допустила стратегическую ошибку, позволив сблизиться Китаю и России. По его словам, в Белом доме пытались представить незначительным визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву.

Он считает, что РФ и КНР, являющиеся постоянными членами Совета безопасности ООН, объединились против США, что грозит Вашингтону негативными последствиями.



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