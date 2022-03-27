Захарова прокомментировала заявление Борреля о сближении России с Китаем на фоне санкций

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о сближении России с Китаем на фоне западного давления и санкций. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
"Я бы балансировку колес им не доверила, а не то что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя", – написала Захарова.
Ранее представитель МИД РФ заявила, что Россия добивалась доступа к биолабораториям на Украине и в Грузии через мировые институты, но ей было в этом отказано. По ее словам, Пентагон использовал эти биолаборатории в военных целях, потому что не потратит ни цента на что-то, что не направлено на национальные военные интересы.
До этого Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в вопросе финансовых санкций против России. По его словам, уже наложенных санкций достаточно, чтобы серьезно ударить по российской экономике.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал о финансовых аспектах в условиях санкций
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