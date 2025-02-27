Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным через неделю

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Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что через неделю встретится с Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на интервью лидера Белоруссии американскому блогеру Марио Науфалу.

По словам Лукашенко, он и Путин планируют "подробно и детально" обо всем поговорить. Отвечая на вопрос, обсуждалась ли во время его недавних контактов с Путиным тема предстоящей сделки между Украиной и США по редкоземельным металлам, президент Белоруссии сказал, что это было только в общих чертах.

Лукашенко также отметил, что разговаривал с российским президентом о его беседе с лидером США Дональдом Трампом, а также российско-американских переговорах, которые прошли в Эр-Рияде.

Ранее палата представителей Нацсобрания Белоруссии ратифицировала договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Согласно документу, в целях предотвращения и отражения агрессии в отношении республики на ее территории могут создаваться военные или иные российские объекты. Также РФ может размещать в Белоруссии воинские формирования.