Актер Стивен Сигал встретился с Героем РФ из Якутии Андреем Григорьевым

Фото: телеграм-канал "Захар Прилепин"

Голливудский актер, спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал встретился в Москве с якутским военнослужащим, Героем РФ Андреем Григорьевым с позывным Тута. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин.

"Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!" – написал Прилепин в своем телеграм-канале.

Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву в январе. В начале года в Сети распространилось видео рукопашной схватки Григорьева с военнослужащим армии Украины. В сражении Тута вышел победителем.

Кроме того, после публикации ролика с бойцом встретился глава Якутии Айсен Николаев и подарил ему якутский нож. Руководитель республики описал Григорьева как очень скромного человека, который не считает себя героем.

Сам военнослужащий рассказал, что во время схватки понимал, что живым из нее выйдет либо противник, либо он сам.