27 февраля, 23:55Политика
СМИ сообщили о двух сериях взрывов в Одессе
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Две серии взрывов прогремели вечером 27 февраля в Одессе на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские издания.
О каких-либо разрушениях инфраструктуры не сообщалось, местные власти также пока не комментировали ситуацию.
На момент публикации воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины.
Ранее сообщалось о нескольких взрывах, которые прогремели в Харьковской области в ночь на 26 февраля. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, между сериями взрывов прошло около двух часов.
До этого в Минобороны РФ сообщали, что российская армия нанесла групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством авиадвигателей и минометных боеприпасов. Все объекты были поражены, добавили в военном ведомстве.
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