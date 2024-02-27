СМИ сообщили о двух сериях взрывов в Одессе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Две серии взрывов прогремели вечером 27 февраля в Одессе на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские издания.

О каких-либо разрушениях инфраструктуры не сообщалось, местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах, которые прогремели в Харьковской области в ночь на 26 февраля. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, между сериями взрывов прошло около двух часов.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российская армия нанесла групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством авиадвигателей и минометных боеприпасов. Все объекты были поражены, добавили в военном ведомстве.