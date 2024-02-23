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Взрывы прогремели в Херсоне, Одессе и Днепре на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

В Одессе в ночь на 23 февраля прозвучала серия взрывов, сообщается, что после них на объекте инфраструктуры начался пожар.

Также сообщается о взрывах в Херсоне и Днепре. В ряде регионов Украины уже несколько часов звучит воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по месту разработки новейших ракет для украинской армии. По словам киевского военного эксперта Алексея Гетьмана, значительные потери ВПК Украины стали возможными из-за разведывательных мероприятий российской стороны.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством авиадвигателей и минометных боеприпасов.

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