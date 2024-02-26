Серия взрывов прозвучала в Харьковской области

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Серия взрывов прогремела в Харькове области. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, между сериями взрывов прошло около двух часов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Вечером 25 февраля несколько взрывов произошли в пригороде Днепра. Утром того же дня звуки взрывов услышали жители Киевской области. Они прогремели в районе Каневского водохранилища.