Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 05:29

Серия взрывов прозвучала в Харьковской области

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серия взрывов прогремела в Харькове области. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, между сериями взрывов прошло около двух часов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Вечером 25 февраля несколько взрывов произошли в пригороде Днепра. Утром того же дня звуки взрывов услышали жители Киевской области. Они прогремели в районе Каневского водохранилища.

Читайте также


политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика