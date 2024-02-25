Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

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Звуки взрывов услышали жители Киевской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, взрывы прогремели в районе Каневского водохранилища.

До этого в этой местности работала система противовоздушной обороны. Кроме того, в Киевской области объявлена воздушная тревога.

23 февраля СМИ писали о взрывах в нескольких городах на Украине. Так, согласно сообщениям, они были слышны в городе Кропивницкий Кировоградской области, в городе Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Одессе и Херсоне.

В свою очередь, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве.