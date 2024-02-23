23 февраля, 23:46Политика
Взрывы прозвучали в нескольких городах Украины
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Взрывы прогремели в нескольких городах на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.
Так, согласно сообщениям СМИ, взрывы были слышны в городе Кропивницкий Кировоградской области, в городе Кривом Роге Днепропетровской области, в Одессе и в Херсоне.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве.
В ночь на 23 февраля взрывы прозвучали в Херсоне, Одессе и Днепре на Украине. В Одессе после серии взрывов на объекте инфраструктуры начался пожар.
До этого в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесла групповой удар по украинским предприятиям ВПК, которые занимаются производством авиадвигателей и минометных боеприпасов.
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