Взрывы прозвучали в нескольких городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в нескольких городах на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Так, согласно сообщениям СМИ, взрывы были слышны в городе Кропивницкий Кировоградской области, в городе Кривом Роге Днепропетровской области, в Одессе и в Херсоне.

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве.

В ночь на 23 февраля взрывы прозвучали в Херсоне, Одессе и Днепре на Украине. В Одессе после серии взрывов на объекте инфраструктуры начался пожар.

До этого в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесла групповой удар по украинским предприятиям ВПК, которые занимаются производством авиадвигателей и минометных боеприпасов.



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