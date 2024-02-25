Взрывы произошли в пригороде украинского Днепропетровска

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов произошли в пригороде Днепропетровска, сообщает ТАСС.

Взрывы прозвучали на фоне объявленной в Днепропетровской области воздушной тревоги. При этом подробности не уточняются.

Утром звуки взрывов услышали жители Киевской области. Взрывы прогремели в районе Каневского водохранилища. До этого в этой местности работала система противовоздушной обороны.

23 февраля СМИ писали о взрывах в нескольких городах на Украине. Так, согласно сообщениям, они были слышны в городе Кропивницкий Кировоградской области, в городе Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Одессе и Херсоне.

В свою очередь, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве.