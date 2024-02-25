25 февраля, 23:00Политика
Взрывы произошли в пригороде украинского Днепропетровска
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несколько взрывов произошли в пригороде Днепропетровска, сообщает ТАСС.
Взрывы прозвучали на фоне объявленной в Днепропетровской области воздушной тревоги. При этом подробности не уточняются.
Утром звуки взрывов услышали жители Киевской области. Взрывы прогремели в районе Каневского водохранилища. До этого в этой местности работала система противовоздушной обороны.
23 февраля СМИ писали о взрывах в нескольких городах на Украине. Так, согласно сообщениям, они были слышны в городе Кропивницкий Кировоградской области, в городе Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Одессе и Херсоне.
В свою очередь, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве.
Читайте также
- Украина за год может потерять еще больше территорий, в том числе весь Донбасс – СМИ
- Американский журналист заявил, что Украина начнет стремительно терять территории