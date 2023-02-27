Почти 80% россиян считают значимым митинг-концерт в "Лужниках" для участников СВО – ВЦИОМ

Фото: ТАСС/АР

Почти 80% россиян считают митинг-концерт в Лужниках, прошедший 22 февраля, значимым событием для участников спецоперации на Украине и их семей. Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

"Среди граждан, осведомленных о прошедшем концерте, 79% назвали его значимым для участников военной операции", – сообщается на сайте ВЦИОМ.

Также 65% респондентов отметили, что мероприятие вызвало у них очень положительные эмоции.

Отмечается, что 14% опрошенных посчитали митинг-концерт незначимым событием, 7% воздержались от ответа. Кроме того, 12% заявили, что мероприятие вызвало у них негативные эмоции, а 11% остались безразличными.

Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!" собрал на стадионе "Лужники" более 200 тысяч человек. В мероприятии принял участие Владимир Путин, выступивший с речью в поддержку участников специальной военной операции.

Перед началом для собирающихся выступили известные российские и белорусские артисты. Зрителям раздали пледы трех цветов и российские флаги. Также для граждан организовали полевые кухни с бесплатным чаем, кашей и сосисками.



Масштабный концерт прошел в "Лужниках" по случаю Дня защитника Отечества

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