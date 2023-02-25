Более 80% россиян положительно оценивают деятельность Путина – ФОМ

Фото: kremlin.ru

81 процент опрошенных одобряет деятельность президента России Владимира Путина, уровень доверия к российскому лидеру составил 78 процентов. Об этом свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение".

Опрашиваемых также попросили оценить работу правительства России. Около 54 процентов респондентов дали оценку "хорошо", что на 17 процентов превышает показатель, полученный в ходе опроса в феврале 2022 года.

Опрос был проведен с 17 по 19 февраля 2023 года, в нем приняли участие 1 500 человек.

Ранее Путин назвал Россию лучшей страной в мире. Он подчеркнул, что несмотря на это, в России есть над чем работать.

До этого пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах Путина избираться в 2024 году. Он также добавил, что ему неизвестно, когда президент может выступить с соответствующим заявлением.

Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках"

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