Путин назвал Россию лучшей страной в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин уверен, что Россия является лучшей страной в мире. Такое заявление президент РФ сделал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Один из участников совещания в ходе доклада произнес слова "в других странах лучших в мире", что не осталось незамеченным российским лидером.

"Лучшая в мире страна – это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто. Но правда, нам есть над чем работать", – отметил глава государства.

Ранее Путин дал высокую оценку Москве в вопросах транспортной ситуации. По его словам, город достойно справляется с трафиком при учете плотности населения. Российский лидер отметил, что Москве это удается лучше, чем другим мегаполисам.



Путин начал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

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