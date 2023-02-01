Обозреватель американского издания вспомнил слова Путина об Украине

Фото: kremlin.ru

Обозреватель американского издания The American Thinker Джаред Петерсон в своем материале вспомнил слова Владимира Путина об Украине. Петерсон заявил, что Запад сделал ошибку, проигнорировав главный посыл Мюнхенской речи президента России.

"В 2007 году в Мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий", – пишет обозреватель.

Петерсон в своем материале указал, что Россия не будет терпеть Украину, которую пичкают оружием США. Однако в Вашингтоне проигнорировали все сигналы Москвы, добавил эксперт.

Журналист подчеркнул, что администрация президента США Джозефа Байдена с самого начала рассматривала Украину как де-факто члена НАТО. Кризис на Украине спровоцировала "вялотекущая война Запада против Кремля", заявил Петерсон.

Обозреватель отметил, что власти США несут ответственность за созданные условия, в рамках которых произошел конфликт на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время Мюнхенской речи взывал к мудрости оппонентов, однако они были слишком кровожадные и недружественные.

По словам Пескова, причиной того, что Путин не смог убедить оппонентов, является не качество речи, а настрой слушателей.

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