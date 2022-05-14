В США назвали ошибкой пренебрежение Запада к Мюнхенской речи Путина в 2007 году

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Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году, заявил американский обозреватель Харлан Ульман. Он напомнил, что тогда президент РФ выступил резко против расширения НАТО.

"На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве "единственного полюса силы" <...>. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой", – написал Ульман в своей статье для газеты The Hill.

Автор напомнил, что президент России настаивал на приверженности к многополярному миру. По мнению Ульмана, Путин посчитал неуважительной реакцию партнеров из западных стран на его тезисы.

Выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности состоялось 10 февраля 2007 года. В своей речи российский лидер подверг жесткой критике внешнюю политику США, планы расширения НАТО и размещение в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

Ранее председатель Госсовета Италии Франко Фраттини заявил, что Владимир Путин был прав, когда в выступлении на Мюнхенской конференции в 2007 году обозначил необходимость расширения международного сотрудничества и перехода к многополярности.

Европейский политик отметил, что с тех пор мир претерпел значительные изменения, которые заставили американцев осознать невозможность сохранения однополярной мировой политической системы.