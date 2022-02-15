В Италии напомнили о главном посыле Мюнхенской речи Путина

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Председатель Госсовета Италии Франко Фраттини заявил, что Владимир Путин был прав, когда в выступлении на Мюнхенской конференции в 2007 году обозначил необходимость расширения международного сотрудничества и перехода к многополярности. Об этом сообщает РИА Новости.
"Президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок", – сказал Фраттини.
Европейский политик отметил, что с тех пор мир претерпел значительные изменения, которые заставили американцев осознать невозможность сохранения однополярной мировой политической системы.
"Бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш-младший, вероятно, не хотел", – добавил Фраттини.
Выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности состоялось 15 лет назад – 10 февраля 2007 года. В своей речи российский лидер подверг жесткой критике внешнюю политику США, планы расширения НАТО и размещение в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Ранее издание The National Interest выпустило статью, в которой указало, что Владимир Путин заявлял о необходимости гарантий безопасности для России от США и НАТО еще во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. При этом в ответ западные чиновники обычно для себя осудили выступление президента России.
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