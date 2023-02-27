Российские военные доказали в боях свою доблесть и мужество – Путин

Фото: kremlin.ru

Российские военные доказали в боях свою доблесть и мужество, защищая от неонацистской угрозы страну, ее граждан и землю, заявил Владимир Путин.

Так президент поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником. Телеграмм опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал гордостью армии бойцов и командиров сил спецопераций. По его словам, они отличаются высочайшим уровнем подготовки, умением решительно действовать и решать задачи в любых регионах мира – там, где этого требуют безопасность и национальные интересы РФ.

Глава государства отметил, что грамотное владение самыми современными видами вооружения позволили создать уникальную школу воинского мастерства, в основе которой лежат традиции российского спецназа.

Ранее главным условием побед российской стороны Путин назвал сплоченность и единство народа. Он также подчеркнул, что РФ согласна, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует, в том числе в рамках ООН.

Однако российская сторона против того, чтобы новый мир выстраивался лишь в интересах одного государства. Речь идет о Соединенных Штатах.

Владимир Путин принял участие в митинге-концерте в "Лужниках"

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