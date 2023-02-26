Путин назвал единство народа главным условием побед России

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Главным условием побед российской стороны является сплоченность и единство народа, заявил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что РФ согласна, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует, в том числе в рамках ООН. Однако российская сторона против того, чтобы новый мир выстраивался лишь в интересах одного государства. Речь идет о Соединенных Штатах.

Кроме того, президент утверждает, что сражение за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене возобладает.

"И в конечном итоге, такая позиция – борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, ни сколько в этом не сомневаюсь, возобладает", – подчеркнул Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 1".

В этой же программе российский лидер отметил, что РФ не возражает против участия стран Североатлантического альянса в обсуждении Договора о СНВ.

Ранее во время своего выступления на митинге-концерте в "Лужниках" Путин подчеркнул, что на сегодняшний день весь российский народ является защитником Отечества. Речь идет о тех, кто поддерживают военнослужащих, медицинских работников, сотрудников транспортного сектора и оборонных предприятий.

Владимир Путин принял участие в митинге-концерте в "Лужниках"

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