Басурин сообщил об отказе официально работать на ЧВК "Вагнер"

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Бывший официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил об отказе официально работать на ЧВК "Вагнер", однако готов сотрудничать с военной компанией. Об этом сообщает РБК.

"Непосредственно работать на данную организацию – нет. Сотрудничать я согласен. Я не буду официально входить в структуру "музыкантов", а сотрудничать я с ними согласен", – сказал он.

Бывший представитель Народной милиции ДНР также сказал, что будет заниматься теперь общественно-информационной деятельностью, кроме того, будет вести свой телеграм-канал.

В РБК напомнили о заявлении Басурина о выходе на пенсию, которое он озвучил 19 февраля. Кроме этого, в тот же день Басурин провел встречу с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, где бизнесмен предложил ему сотрудничать с организацией в качестве "замполита" или "эксперта".

Ранее сообщалось, что экс-глава госкорпорации "Роскосмос", ныне руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин 6 февраля вернулся в зону специальной военной операции после ранения, которое он получил 22 декабря 2022 года при обстреле гостиницы на окраине Донецка.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!