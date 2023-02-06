Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения

Фото: телеграм-канал "RT на русском"

Экс-глава госкорпорации "Роскосмос", ныне руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин вернулся в зону специальной военной операции после ранения. Об этом сообщили в телеграм-канале RT.

"Сегодня артиллеристы 1-го армейского корпуса совместно с бойцами спецотряда "Царские волки" отработали по выявленным разведкой позициям противника в районе Авдеевки", – говорится в сообщении.

Рогозин получил ранение 22 декабря 2022 года при обстреле гостиницы на окраине Донецка, в которой проживала группа военных советников.

Огневой удар нанесли с помощью 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки CAESAR производства французской фирмы Nexter.

Позже сообщили, что Рогозина успешно прооперировали, удалив осколок из шейного позвонка. Источник, знакомый с ситуацией отметил, что руководитель группы военных советников идет на поправку.



Дмитрий Рогозин выложил в соцсетях первое фото после операции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!