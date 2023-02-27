Боррель по итогам ГА ООН пожаловался на РФ и напряженность между Китаем и США

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по итогам участия в сессии Генассамблеи ООН, посвященной украинскому конфликту, пожаловался на Россию, напряженность в отношениях США и КНР и глобальные кризисы в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эти три дня в Нью-Йорке подтвердили старую поговорку о том, что ООН – это отличное зеркало состояния мира. Если посмотреть за пределы Украины, то становится ясно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо заблокирована, либо недостаточна", – заявил он.

Боррель считает, что спецоперация России и напряженность в отношениях США и Китая "рвут ткань того, что мы называем "основанным на правилах международным порядком".

Он также заявил, что многие мировые страны видят потенциал в усилении роли Евросоюза. Боррель утверждает, что эти государства предпочитают ЕС в противовес Китаю, и считают организацию более последовательным и надежным партнером, чем США.

По его словам, эти государства считают Евросоюз более приверженными международным нормам и многосторонней системе. Кроме того, Боррель считает ЕС внимательным к интересам развивающегося мира.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза заявил, что никто, кроме ЕС не предлагает более систематическую поддержку работе ООН.

Генассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За принятие документа проголосовала 141 страна, против – 7 стран, и еще 32 страны воздержались.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский впоследствии заявил, что страны Запада оказывали давление на делегации при голосовании по антироссийской резолюции. По его словам, коллеги по ООН из развивающихся стран "наперебой жаловались нам на западников за глаза, просили не обижаться и войти в положение".

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