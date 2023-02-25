Небензя и Полянский ушли из зала Совбеза ООН перед выступлением спикеров из ЕС

Фото: EPA/TAСС/JUSTIN LANE

Постпред РФ при ООН Василий Небензя и первый зампостпреда Дмитрий Полянский ушли с заседания Совета безопасности перед чередой выступлений представителей ЕС по теме конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на министерском заседании СБ ООН по Украине, Небензя обратил внимание на большое число приглашенных делегаций.

"Двенадцать стран ЕС вдобавок к высокому представителю Жозепу Боррелю. Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой "добавленной стоимости" дискуссии не принесут", – заявил он.

По мнению постпреда РФ, подобный подход девальвирует ценность дискуссии и наносит урон репутации Совета.

Ранее Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации. Он подчеркнул, что схемы с другими сценариями даже не будут рассматриваться.

До этого Небензя сообщил, что странам, стоявшим за диверсией на "Северных потоках" придется понести наказание и компенсировать ущерб пострадавшим государствам. Он подчеркнул, что в противном случае настанет "эпоха хаоса", в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций по ослаблению тех или иных государств.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!