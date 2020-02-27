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Политика

14:58

Источник опроверг взятие Саракиба сирийскими повстанцами

политика

Фото: ТАСС/Ghaith Alsayed/АР

Информация о том, что сирийские повстанцы отбили у правительственных сил стратегический город Саракиб, не соответствует действительности, сообщил "Газете.ру" источник в российской армии.

По его словам, сирийские правительственные силы успешно отразили нападение повстанцев на Саракиб.

Ранее сирийские повстанцы, поддерживаемые турецкими военными, заявили, что вернули контроль над Саракибом.

Военнослужащие сирийской армии ограничили движение по трассе М-5, которая соединяет Дамаск и Алеппо, из-за атак боевиков. Это сделано для безопасности мирных жителей.

Трассу официально открыли для гражданского транспорта 22 февраля.

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