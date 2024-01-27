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27 января, 21:19

Политика

Белорусско-российская интеграция не угрожает суверенитету Белоруссии – Мезенцев

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Углубление белорусско-российской интеграции не представляет угрозы независимости Белоруссии. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Госсекретарь подчеркнул, что сегодня между Белоруссией и Россией выстроены братские отношения, несмотря на санкционное давление Запада.

"Мы делаем друг друга сильнее, это и значит, что ни о какой угрозе независимости и суверенитету Беларуси речи быть не может", – заявил Мезенцев.

Он также отметил, что сегодня ни национальному укладу, ни национальным традициям, ни белорусскому языку ничего не угрожает, и наоборот – проявляется уважение к традициям и культуре Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед Минском и Москвой вновь поставлен вопрос о праве на жизнь восточнославянской цивилизации. При этом обе страны открыты дружественным шагам на встречу, подчеркнул глава Белоруссии. Президент Белоруссии также отметил важность сохранения правды о Великой Отечественной войне. 

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