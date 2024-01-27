США рассчитывают на разговор Байдена и Си в ближайшие месяцы – Белый дом

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США рассчитывают на телефонный разговор лидера страны Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина в ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

По словам чиновника, планируется провести разговор весной. При этом конкретных дат пока нет. Поддерживать контакты США и Китай договорились в ходе встречи помощника президента Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И в Бангкоке.

Также в администрации сообщили, что ожидают в этом году повторного визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что двусторонние отношения Китая и Штатов являются самыми важными во всем мире. Председатель КНР подчеркнул, что обе страны не должны отворачиваться друг от друга.