Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию. Об этом сообщает RT.

Бойко стала заместителем министра здравоохранения в 2018 году. До этого она возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава.

В ведомстве Бойко курировала проект Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Она также отвечала за вопросы цифровизации медицины в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Ранее Михаил Мишустин назначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства. Новым министром здравоохранения был назначен Михаил Мурашко, возглавлявший до этого Росздравнадзор.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль пожелал Мурашко успехов на новой должности, однако признался, что не завидует ему.

