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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель и глава правительства Италии Джорджа Мелони оказались в списке юмористического антирейтинга года по версии издания Politico.

Там указано, что Боррелю присуждена премия "борат от дипломатии". Борат – герой одноименной американо-британской кинокомедии, однако в английском языке это имя стало нарицательным, означая "благожелательного болвана". Как пишет издание, Боррель никогда не упустит возможность "сморозить глупость" и по мере того как его срок подходит к концу, он стремится напоминать европейцам о своей дипломатической несостоятельности.

Кроме этого, пишет издание, Фон дер Ляйен получила антипремию "немки, играющей в президента Европы". Как указано в статье, когда она пытается воспользоваться своей властью, то врезается в кирпичную стену. А итальянского премьера Джорджу Мелони издание назвало "хоббитом, играющим фашиста".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уличил госсекретаря США Энтони Блинкена и Борреля в трусости после того, как они уехали раньше из Скопье, где проходило заседание глав МИД ОБСЕ. Он предполагает, что таким действием они подчеркнули свое намерение изолировать Россию.