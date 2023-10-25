Боррель ответил Орбану на сравнение ЕС с советской оккупацией

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Венгрию никто силой не удерживает в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сравнил членство в ЕС с советской оккупацией.

"Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне. Я не видел ни одного танка в Берлемоне", – заявил он, подразумевая брюссельскую штаб-квартиру ЕС в Берлемоне.

Боррель подчеркнул, что членство в ЕС является свободным выбором каждой страны. Кроме того, он напомнил премьер-министру Венгрии о подавлении восстания в Будапеште советскими войсками в 1956 году. Как утверждает глава дипломатии ЕС, венгры прекрасно знают, как осуществляется настоящая оккупация.

Ранее Виктор Орбан заявил, что современный Евросоюз представляется плохой пародией на СССР. По словам венгерского премьера, для западных стран свобода представляется в бегстве, возможности изменить пол, национальность и идентичность. Однако для венгров это равносильно "вырыванию сердца".

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