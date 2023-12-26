26 декабря, 11:42Политика
Госдума запустит версию своего сайта на китайском языке
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Китайский язык будет доступен на сайте Госдумы. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный. К тому же на сегодняшний день именно китайский – самый распространенный по количеству носителей язык в мире", – цитируют его на сайте ГД.
С сентября 2018 года сайт Госдумы поддерживает английский язык, а осенью 2023 года была запущена версия сайта на испанском языке.
Ранее Володин заявил, что спрос на русский и китайский языки в мире будет расти, а интерес к другим языкам снизится. По его словам, изучающие данные языки студенты смогут найти работу в будущем.
До этого в Госдуме призвали ориентировать детей на китайский, арабский и испанский языки. По словам депутата ГД Султана Хамзаева, доминирование английского языка прекратится.
Спрос на преподавателей по китайскому языку в РФ вырос на 181%
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