Госдума запустит версию своего сайта на китайском языке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Китайский язык будет доступен на сайте Госдумы. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный. К тому же на сегодняшний день именно китайский – самый распространенный по количеству носителей язык в мире", – цитируют его на сайте ГД.

С сентября 2018 года сайт Госдумы поддерживает английский язык, а осенью 2023 года была запущена версия сайта на испанском языке.

Ранее Володин заявил, что спрос на русский и китайский языки в мире будет расти, а интерес к другим языкам снизится. По его словам, изучающие данные языки студенты смогут найти работу в будущем.

До этого в Госдуме призвали ориентировать детей на китайский, арабский и испанский языки. По словам депутата ГД Султана Хамзаева, доминирование английского языка прекратится.

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