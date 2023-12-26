В Киеве заявили, что ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство дронов

Фото: министерство обороны РФ

Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская допустила отступление ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Берлинская отметила, что президент России Владимир Путин взял под свой контроль технологическое производство беспилотников в стране.

"Мы видим, что он ездит на производство "Ланцетов" – одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса", – рассказала она.

По словам Берлинской, большая часть техники украинских сил была уничтожена именно с использованием ударных дронов. Она считает, что если Украина не сможет соответствовать России в вопросе развития новых беспилотных систем, то ВСУ придется отступать.

Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что российский барражирующий боеприпас "Ланцет" вызывает высокий интерес у иностранных заказчиков, но на данный момент он не поставляется за рубеж в том числе из-за высокой потребности в нем со стороны ВС РФ. По его словам, компания сейчас продвигает в этом сегменте боеприпас "Куб-Э".

Польское издание Interia до этого также сообщало, что российские беспилотники "Ланцет" стали настоящим кошмаром для украинской армии. По оценкам военных аналитиков, данные барражирующие боеприпасы наносят серьезные потери ВСУ.

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