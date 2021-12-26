Столтенберг планирует созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января – СМИ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил созвать заседание совета Россия – НАТО 12 января.

Об этом в субботу, 25 декабря, со ссылкой на источник в Североатлантическом Альянсе сообщает агентство Anadolu.

"Мы контактируем с Россией по данному вопросу", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в этот же день в Брюсселе состоится заседание начальников Генштабов стран – участниц Альянса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности. Она отметила, что Москва получила предложение Североатлантического альянса провести в январе Совет Россия – НАТО. Сейчас оно рассматривается.

Захарова также опровергла сообщения США о том, что в ходе переговоров о гарантиях безопасности не будет обсуждаться вопрос о нерасширении Альянса на восток.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не согласится с предложениями Москвы по безопасности, затрагивающие НАТО, однако готов рассмотреть другие инициативы. Она также отметила, что целью Североатлантического Альянса является оборона, а не агрессия.