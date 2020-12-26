Посольство РФ назвало США инициаторами "визовой войны"

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Посольство РФ обвинило США в инициировании "визовой войны" между двумя государствами. Об этом пишет РИА Новости.

Заявление российского дипведомства стало ответом на статью Washington Post. Американское издание в пятницу опубликовало материал, в котором госдепартамент США обвинил Россию в "затяжных переговорах" по каждой отдельной дипломатической визе. По этой причине американское посольство в Москве испытывает перегрузку.

В статье Washington Post утверждалось, что США не могут получить визы для специалистов, способных отремонтировать лифт и пожарную сигнализацию. При этом высокопоставленные дипломаты вынуждены самостоятельно производить уборку снега и работать с дезинфицирующими средствами.

В посольстве РФ ответили, что данные в публикации не соответствуют реальности. Американская сторона несет полную ответственность за "визовый тупик" между государствами, пояснили в российском дипведомстве.

"Именно США стали инициаторами так называемой "визовой войны", навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников", – заявили представители посольства РФ.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал будущие отношения РФ с США. По мнению главы государства, стране не станет тяжелее.

22 декабря стало известно, что Минторг США ввел экспортные ограничения против 45 российских компаний. В частности, под санкции попали Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, "Ростех", "Рособоронэкспорт" и другие крупные предприятия.