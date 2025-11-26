Форма поиска по сайту

Белый дом опроверг сообщения о планах Трампа отстранить главу ФБР Пателя

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла распространяющуюся в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отстранения директора ФБР Кэша Пателя.

Американские СМИ утверждали, что Трамп и его помощники крайне недовольны участившимися публикациями, в которых Пателя критикуют за использование ресурсов ФБР, включая охрану для его подруги и полеты на служебном самолете, а также за его конфликты с другими сторонниками лидера США.

Левитт подчеркнула, что данная история является полностью выдуманной. По ее словам, когда эта новость была опубликована, она была в Овальном кабинете, где Трамп проводил встречу со своей командой правоохранительных органов, в том числе с Пателем.

"Я прочитала президенту заголовок, и он рассмеялся. Он сказал: "Что? Это полная ложь. Давай, Кэш, сфотографируемся, чтобы показать им, что ты отлично справляешься со своей работой!", – рассказала Левитт.

Ранее сообщалось, что Трамп уволил одного из ведущих экспертов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по России. Высокопоставленная сотрудница работала в разведке более 20 лет. Именно она, утверждают журналисты, курировала доклад о якобы российском вмешательстве в выборы США 2016 года.

В апреле СМИ выяснили, что готовность следовать заданному курсу президента США станет главной характеристикой американских госслужащих. Чиновников будут оценивать, исходя из "добросовестного претворения ими в жизнь законов и политики Трампа".

