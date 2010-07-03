В Госдуме оценили позицию Киева по "Северному потоку – 2"

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что в Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" – это один из ключевых факторов энергетической стабильности Евразийского региона. В проект вовлечены Германия, Франция, Австрия. Может, официальный Киев считает нужным и на эти страны наложить санкции?" – цитирует Белика RT.

Депутат отметил, что МИД Украины в очередной раз демонстрирует нежелание или невозможность строить простейшие умозаключения, подчеркнув, что, ориентируясь на Вашингтон, Киев противопоставляет себя Европе.

Белик добавил, что участие в проекте "Северный поток – 2" и сотрудничество с Россией являются осознанным стремлением европейских стран, чтобы не "замерзнуть зимой и не допустить остановки своей промышленности".

Ранее сообщалось, что конгресс США может включить санкции против газопровода "Северный поток – 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш заявил, что санкции могут подвигнуть строительные фирмы отказаться от работы над проектом.