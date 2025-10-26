Захарова назвала дезинформацию массовым явлением

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Дезинформация распространилась на все сферы жизни человека и стала планетарным явлением. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного форума сотрудничества.

"Увеличение качественно ложной информации, дезинформации, которая теперь распространяется не только по каким-то специализированным сферам, которая на сегодняшний день не имеет противоядия глобального, – это совершенно точно новый вызов", – приводит слова дипломата ТАСС.

Как подчеркнула Захарова, сейчас представители народной дипломатии ведут настоящую борьбу с расчеловечиванием мира, к страшному оврагу которого толкают страны Запада.

Кроме того, по ее словам, западные страны используют мягкую силу исключительно как инструмент для влияния на остальной мир.

"Ни культура, ни наука не может превращаться в инструмент в чьих-то только отдельных руках для того, чтобы влиять на другие части мира, людей", – заключила Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала главу дипслужбы Евросоюза Каю Каллас за слова про саммит России и США в Будапеште. Каллас выразила недовольство по поводу возможной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии.

Как указала Захарова, в данных заявлениях "нет ничего" от дипломатии. Она также выразила уверенность, что представители общественности и выдающиеся деятели ЕС "находятся в отчаянии" от подобных заявлений и "совершенно не знают, как на это повлиять".