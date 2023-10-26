Путин встретился с главой партии "Яблоко" Явлинским

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Владимир Путин провел встречу с руководителем партии "Яблоко" Григорием Явлинским 26 октября. Тема выборов не поднималась, передает пресс-служба фракции.

Отмечается, что во время встречи обсуждалась спецоперация на Украине. Явлинский изложил свою позицию о необходимости мирных переговоров. Также в разговоре были подняты будущие проблемы российской экономики "в условиях фрагментации мировой экономической системы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать встречу.

"Это я никак не комментирую", – ответил он журналистам, когда те попросили его высказаться о встрече Путина и Явлинского.

Ранее сообщалось, что Путин не планирует встречаться с представителями палестинского радикального движения ХАМАС, которые 26 октября приехали в Москву. Как уточнил Песков, контакты с представителями ХАМАС идут по линии МИД РФ.